В феврале в Татарстане потребление электроэнергии увеличилось на 3,1%

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане потребление электроэнергии за февраль этого года составило 2 738,5 млн кВт·ч, что на 3,1% больше объема потребления февраля 2021 года, согласно данным Филиала Системного оператора РДУ Татарстана.



Рост показателей связывают с увеличением потребления предприятий химической промышленности, трубопроводного транспорта, предприятий по производству нефтепродуктов, а еще с мелкомоторной нагрузкой.

Электростанции Татарстана с января по февраль 2022 года выработали 2457,4 млн кВт·ч электроэнергии, то есть на 3,8% больше, чем в феврале 2021-го и на 5,1% больше выработки за январь — февраль 2021 года. Наибольший вклад в увеличение выработки внесли Заинская ГРЭС и Нижнекамская ТЭЦ-2.

Потребление электроэнергии в энергосистеме РТ с января по февраль 2022 года составило 5 814,2 млн кВт·ч, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Максимум потребления мощности в энергосистеме Татарстана зафиксировали в 10.00 8 февраля при среднесуточной температуре наружного воздуха -9,3 градуса. Значение составило 4 588 МВт, что на 51 МВт (1,1%) больше максимума потребления мощности в феврале 2021 года.

Суммарный переток электроэнергии в энергосистему Татарстане в прошлом месяце составил 281,0 млн кВт·ч. С января по февраль 2022 года этот показатель составил 682,5 млн кВт·ч.

В январе этого года в Татарстане потребление электроэнергии возросло на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 3075,1 млн кВт·ч.

Маргарита Головатенко