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Экономика

Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 87 рублей

18:34, 06.04.2022
Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 87 рублей
Фото: pixabay.com

Курс доллара на Мосбирже достиг 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 18.18, доллар опустился до 80,5 рубля, курс евро достиг 87,9 рубля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

1 апреля курс доллара на Мосбирже опустился на 3,45% и достиг отметки ниже 80 рублей — такого показателя американская валюта достигла впервые с 23 февраля. Тогда евро подешевел до 92,0425 рубля.

На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что российский рубль смог хорошо противостоять санкциям, введенным Западом после начала специальной военной операции на Украине.

ЭкономикаФинансыОбщество

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