Курс доллара опустился до 80 рублей, евро — до 87 рублей

Курс доллара на Мосбирже достиг 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 18.18, доллар опустился до 80,5 рубля, курс евро достиг 87,9 рубля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

1 апреля курс доллара на Мосбирже опустился на 3,45% и достиг отметки ниже 80 рублей — такого показателя американская валюта достигла впервые с 23 февраля. Тогда евро подешевел до 92,0425 рубля.



На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что российский рубль смог хорошо противостоять санкциям, введенным Западом после начала специальной военной операции на Украине.

