В Госдуме рассмотрят возможность частичного обналичивания маткапитала

В России рассматривается возможность позволить всем семьям вне зависимости от дохода обналичить до 5% материнского капитала, проект закона планируют внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию, сообщают «Известия».



«Средства пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд», — указывается в пояснительной записке. Перечень таких услуг и товаров должно утвердить правительство.

Предполагается, что компенсацию будут выплачивать семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений. Средства планируют выдавать однократно.

Фото: realnoevremya.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец ранее предлагала разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение ребенка.

Маргарита Головатенко