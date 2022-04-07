В Госдуме рассмотрят возможность частичного обналичивания маткапитала
В России рассматривается возможность позволить всем семьям вне зависимости от дохода обналичить до 5% материнского капитала, проект закона планируют внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию, сообщают «Известия».
«Средства пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд», — указывается в пояснительной записке. Перечень таких услуг и товаров должно утвердить правительство.
Предполагается, что компенсацию будут выплачивать семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений. Средства планируют выдавать однократно.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец ранее предлагала разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение ребенка.
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