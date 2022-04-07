Новости общества

09:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуме рассмотрят возможность частичного обналичивания маткапитала

08:33, 07.04.2022
В Госдуме рассмотрят возможность частичного обналичивания маткапитала
Фото: realnoevremya.ru

В России рассматривается возможность позволить всем семьям вне зависимости от дохода обналичить до 5% материнского капитала, проект закона планируют внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию, сообщают «Известия».

«Средства пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд», — указывается в пояснительной записке. Перечень таких услуг и товаров должно утвердить правительство.

Предполагается, что компенсацию будут выплачивать семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений. Средства планируют выдавать однократно.

Фото: realnoevremya.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец ранее предлагала разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение ребенка.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаБюджет

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также