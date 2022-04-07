На строительство общежития для аграрного колледжа в Богатых Сабах выделят 267,4 млн рублей

В поселке Богатые Сабы Сабинского района Татарстана построят общежитие для аграрного колледжа — на эти цели из бюджета республики выделят 267,4 млн рублей, согласно тендеру на сайте госзакупок.



Двухэтажное здание колледжа появится на улице Кол Гали, 45. Общая площадь застройки — 2521,5 кв. м, площадь здания составит 6156,5 кв. метра. Общежитие рассчитано на 173 человека.

Подрядчик должен выполнить строительные работы и благоустроить прилегающую территорию. Работы должны быть завершены до 30 ноября.



Заказчик — ГБК «Главинвестстрой Татарстана». Подать заявку можно до 14 апреля, исполнителя определят 18 апреля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в апреле Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство крытого футбольного манежа с административным зданием в Богатых Сабах. Футбольное поле займет площадку 20х40 метров. Начальная цена договора — 76,1 млн рублей, средства выделяются из республиканского бюджета.

Маргарита Головатенко