Хабиров заявил, что в Башкирии пройдет мировой турнир по шашкам на призы Тансыккужиной

Международный шашечный турнир на призы Тамары Тансыккужиной пройдет в Башкирии в октябре этого года. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании совета по межнациональным отношениям в среду.

— Пригласим на него международных гроссмейстеров — уверен, они приедут, в том числе те, которые живут, работают и являются гражданами западноевропейских государств, — приводит «Интерфакс» его слова.

Вчера семикратную чемпионку мира по шашкам, уроженку Набережных Челнов Тамару Тансыккужину отстранили от участия в соревнованиях и исключили из мирового рейтинга. Ее имя пропало с официальных ресурсов международной федерации. Тансыккужина сообщала, что планирует обжаловать это решение.

Татьяна Леухина