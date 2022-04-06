Песков: высылка российских дипломатов из Франции закрывает окно для дипотношений

Высылка российских дипломатов из Франции закрывает окно для дипломатических отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно для дипломатии, а ее усилия особенно необходимы в подобных ситуациях, — приводит его слова ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Недавно стало известно о намерении Франции выслать около 30 российских дипломатов. Накануне об их высылке объявил ряд других стран. В Латвии приняли решение о депортации 13 дипломатических сотрудников, Эстонии — 14, Швеции — трех, Дании — 15, Италии — 30.

Сегодня замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что европейские страны, организовавшие гонения на российских дипломатов, «рубят сук, на котором сидят». Напомним, в марте к такому решению также пришли в Бельгии, Чехии, Ирландии и других странах.

Диана Жиленкова