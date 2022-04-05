Боррель считает, что российский рубль смог хорошо противостоять западным санкциям

Фото: Максим Платонов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что российский рубль смог хорошо противостоять санкциям, введенным Западом после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.



Вместе с этим Боррель анонсировал новый пакет антироссийских санкций. Его планируется согласовать уже сегодня. Пока Евросоюз обсуждает, «что делать с энергетикой».

Новые антироссийские санкции на Западе решили ввести после случившегося в украинском городе Буче. При этом в Кремле уже призывали европейских чиновников не торопиться «с огульными обвинениями» в адрес России.

В Минобороны России уже объясняли, что «фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах». Ведомство 3 апреля полностью опровергло причастность российских военнослужащих к якобы массовым убийствам в Буче.

Что касается рубля, то уже многие российские чиновники высказали мнение, что наступает эпоха региональных валют. Так, например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что многие страны начали сомневаться в надежности доллара и евро, поэтому разрабатывают взаиморасчеты в национальных валютах.



Татьяна Демина