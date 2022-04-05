Боррель считает, что российский рубль смог хорошо противостоять западным санкциям
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что российский рубль смог хорошо противостоять санкциям, введенным Западом после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Вместе с этим Боррель анонсировал новый пакет антироссийских санкций. Его планируется согласовать уже сегодня. Пока Евросоюз обсуждает, «что делать с энергетикой».
Новые антироссийские санкции на Западе решили ввести после случившегося в украинском городе Буче. При этом в Кремле уже призывали европейских чиновников не торопиться «с огульными обвинениями» в адрес России.
В Минобороны России уже объясняли, что «фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах». Ведомство 3 апреля полностью опровергло причастность российских военнослужащих к якобы массовым убийствам в Буче.
Что касается рубля, то уже многие российские чиновники высказали мнение, что наступает эпоха региональных валют. Так, например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что многие страны начали сомневаться в надежности доллара и евро, поэтому разрабатывают взаиморасчеты в национальных валютах.
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