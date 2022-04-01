Доллар на Мосбирже опустился ниже 80 рублей впервые с 23 февраля

Курс доллара на Мосбирже опустился на 3,45% и достиг отметки ниже 80 рублей — такого показателя американская валюта достигла впервые с 23 февраля, рубль укрепляется в ожидании старта нового раунда российско-украинских переговоров, сообщает «Интерфакс».

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 80,33 — 83,64 рублей за доллар, по итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 83,15 рублей (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Евро подешевел до 92,0425 рублей (-45,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина уменьшилась на 23,34 коп. к уровню закрытия 31 марта, до 87,15 рубля.

Фото: Анна Сейтумерова

Вчера в начале валютных торгов на Московской бирже рубль укрепился к доллару и евро более чем на 1% в ожидании продолжения российско-украинских переговоров.

На фоне оптимизма инвесторов в отношении прогресса в российско-украинских переговорах и определения порядка продажи газа за рубли вчера вырос и российский рынок акций — по результатам основных торгов индекс Московской биржи составил 2703,51 пункта (+7,6%), индекс РТС — 1021,28 пункта (+7,6%).

Маргарита Головатенко