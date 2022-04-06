В Казани открылся новый республиканский противотуберкулезный диспансер — прием начнется уже в понедельник

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Новый республиканский противотуберкулезный диспансер мощностью в 680 посещений в сутки открылся сегодня в Казани. Здание единого туберкулезного комплекса ГАУЗ РКПД рассчитано на одновременное обслуживание 420 взрослых и 260 детей в сутки. Его стоимость оценивается в 1,165 млрд рублей.

Крупное специализированное лечебное учреждение открыл президент Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения республики Марат Садыков. По видеосвязи в церемонии открытия приняли участие вице-премьер России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

До переезда в новое здание поликлиника ГАУЗ «РКПД» располагалось в обветшалом здании в центре города по улице Шаляпина. В нем принимали преимущественно детей, а взрослым приходилось ездить в пригород Казани, в Каменку. Старое поликлиническое здание медучреждения было построено в 60-х годах и не соответствовало требованиям к оказанию медпомощи. Минздрав Татарстана принял решение не строить новое сооружение, а приобрести новое здание у частного девелопера Марселя Мингалимова. Это ускорило прием пациентов в комфортных поликлинических условиях.

Здание в Горкинско-Ометьевском лесу — несостоявшийся проект по размещению в нем реабилитационно-травматологического центра. Инициатором строительства выступал казанский предприниматель Валерий Шлычков, который вел переговоры с крупной зарубежной клиникой по открытию в Казани собственного центра. В последний момент договоренности сорвались, и здание выкупил челнинский застройщик Марсель Мингалимов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Как рассказали источники «Реального времени», продавец не хотел уступать в цене, заявив стартовую стоимость в 850 млн рублей. В результате Министерство земельных и имущественных отношений выкупило здание.

По данным Минздрава Татарстана, в течение последних двух наблюдается стагнация снижения заболеваемости. Основные риски связаны с формированием новой группы заболевших после пандемии COVID-19 и распространением лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Затраты на приобретение медицинской техники составили 117 млн рублей, сообщил глава Минздрава Татарстана Марат Садыков.

Принимать казанцев в новом здании на проспекте Победы, 69б начнут уже в понедельник.



Луиза Игнатьева