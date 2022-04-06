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7 апреля в Татарстане ожидается сильный снег и ветер

13:19, 06.04.2022
7 апреля в Татарстане ожидается сильный снег и ветер
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 7 апреля ночью и утром местами ожидается ухудшение погоды — сильный снег, мокрый снег и ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозам синоптиков, ожидается кратковременная метель с ухудшением видимости до 1—2 км и сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с.

На дорогах республики могут образоваться снежные заносы, снежная каша, а также сильная гололедица.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные, 9—10 апреля, будет теплая погода, местами ожидается небольшой дождь. Ночью ожидается 0... +5 градусов, днем в субботу потеплеет до +6... +11 градусов. А в воскресенье температуры воздуха повысятся до +9... +14 градусов.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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