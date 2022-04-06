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Уровень безработицы в Татарстане составил 0,5%

11:59, 06.04.2022
Уровень безработицы в Татарстане составил 0,5%
Фото: Максим Платонов

В Татарстане на 6 апреля уровень безработицы составил 0,5%. В республике насчитывается 10 249 официально зарегистрированных безработных жителей. Это на 165 человек больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

По данным ведомства, жителям Татарстана на сегодняшний день предлагается 61 262 вакансии. За неделю работодатели предложили 3 008 вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,17 человека на одну вакансию.

Фото: Максим Платонов

30 марта татарстанцам предлагалась 59 091 вакансия. Уровень безработицы также составлял 0,5%. Насчитывались 10 084 официально зарегистрированных безработных гражданина.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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