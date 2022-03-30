В Татарстане уровень безработицы составил 0,5%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане уровень безработицы составил 0,5%, в республике насчитывается 10 084 официально зарегистрированных безработных гражданина. Это на 177 человек больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает региональное Министерство труда, занятости и социальной защиты.

По данным ведомства, жителям республики на сегодняшний день предлагается 59 091 вакансия. За неделю появились 2 452 вакантных рабочих места. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,17 чел. на одну вакансию.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно сообщалось, что российские власти приняли решение направить Татарстану 654,5 млн рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций. В общей сложности на эти цели правительство предусмотрело для регионов более 39 млрд рублей из резервного фонда страны.

Диана Жиленкова