В Татарстане уровень безработицы составил 0,5%
В Татарстане уровень безработицы составил 0,5%, в республике насчитывается 10 084 официально зарегистрированных безработных гражданина. Это на 177 человек больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает региональное Министерство труда, занятости и социальной защиты.
По данным ведомства, жителям республики на сегодняшний день предлагается 59 091 вакансия. За неделю появились 2 452 вакантных рабочих места. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,17 чел. на одну вакансию.
Недавно сообщалось, что российские власти приняли решение направить Татарстану 654,5 млн рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций. В общей сложности на эти цели правительство предусмотрело для регионов более 39 млрд рублей из резервного фонда страны.
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