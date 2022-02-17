Ремонт здания под поликлинику в Горкинско-Ометьевском лесу Казани обойдется в 196 миллионов

Фото: Ринат Назметдинов

Пациентов РКПД будут принимать рядом с парком

Здание реабилитационно-травматологического центра, что расположено рядом с Горкинско-Ометьевским лесом Казани, ждет ремонт. Приведение объекта в порядок необходимо для дальнейшего размещения в нем поликлиники ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер».



— Было принято решение приобрести новое здание, поскольку старое 1905 года постройки. Сейчас это будет единый мощный поликлинический комплекс для взрослого и детского населения Казани, — объяснял ранее «Реальному времени» министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он уточнил, что в Горкинско-Ометьевский лес переедет только поликлинический комплекс с Шаляпина, 20, а стационара там не будет.



Обойдется ремонт бюджету более чем в 196,4 миллиона рублей. Из них почти 56 миллионов рублей пойдут на строительно-монтажные работы, а большую часть суммы, 121 миллион, направят на оборудование. Оставшаяся часть суммы — это НДС.

По заданию заказчика, которым выступает Главстрой Татарстана, ремонт в здании необходимо завершить до 1 декабря этого года. Однако подрядчика, который займется обновлением объекта, учреждение пока ищет.

Фото: Ринат Назметдинов

Здание находится в ограниченно работоспособном состоянии

Визуальное обследование и анализ технического состояния несущих конструкций будущего нового дома для поликлиники Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера показали, что объект находится в ограниченно работоспособном состоянии. Эксперты все же пришли к выводу о возможности функционирования конструкций и эксплуатации здания.



В работоспособном состоянии в здании окна и витражи, лестницы, наружные стены, выполненные из сэндвич-панелей толщиной 150 мм, все внутренние стены и перегородки в подвале и на выходе из него, сборно-монолитные ригели индивидуальной разработки. На них ни дефектов, ни повреждений не обнаружили.

В ремонте, согласно заключению экспертов, нуждается кровля, у которой нет листоуловителя воронки внутреннего водостока и вытяжного зонта-дефлектора на канализационный стояк. Кроме того, там обнаружено вздутие водоизоляционного ковра на примыкании к парапету, а узел 1 выполнен с отклонением от проекта. Помимо этого, есть следы протечки воды по водосточной трубе.

Источник: документация к тендеру

Отремонтировать необходимо и брусковые железобетонные перемычки над дверными проемами в кирпичных перегородках, монолитные железобетонные наружные стены подвала, перекрытия и покрытия, на которых имеются продольные трещины и следы коррозии, и колонны.

Источник: документация к тендеру

Путь от несостоявшегося травмоцентра до поликлиники РКПД

Шестиэтажное здание, о котором идет речь, расположено на проспекте Победы, 69б. Комплекс построили четыре года назад как частный медицинский центр. Он состоит из двух соединенных блоков в четыре и шесть этажей общей площадью 9,6 тысячи кв. м. Инициатором застройки выступал казанский предприниматель Валерий Шлычков. Он вел переговоры с крупной зарубежной клиникой, которая планировала открыть в Казани собственный центр, под нее и начали строить частное медучреждение. Однако проект травмоцентра так и не реализовали.



Объект ввели в эксплуатацию в январе 2019 года. Его выкупил известный челнинский застройщик, глава ГК «Профит» и бывший депутат Госсовета Татарстана Марсель Мингалимов, который вскоре выставил объект на продажу. Цену владелец здания обозначил в 850 миллионов рублей, но желающих приобрести объект не было, хотя в последние два года он являлся одним из самых популярных лотов на рынке коммерческой недвижимости. Предприниматель к тому же не хотел снижать ценник.



В начале февраля 2022-го «Реальному времени» в Министерстве здравоохранения РТ объясняли, что здание на краю парка планируется приобрести в республиканскую собственность, через Минземимущество Татарстана, с дальнейшей его передачей в управление РКПД.



Эксперты утверждали, что сделка по приобретению здания в Горкинско-Ометьевском лесу выгодна Минздраву. Удобство, в частности, и в том, что у объекта есть своя котельная, трансформаторная подстанция и парковка.



Фото: Ринат Назметдинов

— Это здание изначально строилось с прицелом на медицинское учреждение республиканского уровня и наконец приобретет ответственного и заинтересованного собственника в лице Министерства здравоохранения РТ. На мой взгляд, стоимость сделки вряд ли могла быть выше стартовой и составила 85 тысяч рублей в пересчете за 1 кв. м площади. В случае строительства нового комплекса Минздраву пришлось бы потратить заметно больше, — дал комментарий «Реальному времени» заместитель гендиректора консалтинговой компании A-Development Владимир Шайхиев.



Татьяна Демина