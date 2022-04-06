Голикова: заболеваемость туберкулезом в Татарстане за три года снизилась на 18,8%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость туберкулезом в Татарстане за три года снизилась на 18,8%, а смертность на 28%. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, открытие новых объектов здравоохранения в республике позволит в более краткие сроки диагностировать заболевание.

В целом по стране заболеваемость туберкулезом за последние три года снизилась на 24,5%, смертность на 19,6%.

Фото: Максим Платонов

24 марта сообщалось, что Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер в Казани переедет в новое здание, расположенное по адресу проспект Победы, 69б. По словам главврача РКПД Алексея Алексеева, в новое здание переедут все отделения диспансера, включая детское и флюорографическое, и административно-хозяйственный корпус. Также на базе поликлиники создадут службу амбулаторной эндоскопии. Здесь установят новое эндоскопическое оборудование и модернизируют уже существующие бактериологические лаборатории.

Максим Кокунин