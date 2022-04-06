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Бастрыкин поручил расследовать инцидент с посольством России в Румынии

10:20, 06.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать инцидент с посольством России в Румынии
Фото: Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства инцидента около здания российского посольства в Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным Следкома, сегодня утром в здание посольства России в Бухаресте врезался автомобиль. Машина загорелась, водитель погиб. Отмечается, что наезд не был случайным.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства данного нападения и запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.

Фото: sledcom.ru

В конце марта Бастрыкин рассказал, что Следком готовит запросы в семь стран, в которых произошли нападения на посольства и консульства России. По его словам, на фоне проведения спецоперации на Украине начались нападения на российские загранучреждения в европейских странах — Нидерландах, Ирландии, Чехии, Литве, Польше, Франции, Эстонии.

Дарья Акимова
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