Бастрыкин поручил расследовать инцидент с посольством России в Румынии

Фото: Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства инцидента около здания российского посольства в Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным Следкома, сегодня утром в здание посольства России в Бухаресте врезался автомобиль. Машина загорелась, водитель погиб. Отмечается, что наезд не был случайным.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства данного нападения и запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.

Фото: sledcom.ru

В конце марта Бастрыкин рассказал, что Следком готовит запросы в семь стран, в которых произошли нападения на посольства и консульства России. По его словам, на фоне проведения спецоперации на Украине начались нападения на российские загранучреждения в европейских странах — Нидерландах, Ирландии, Чехии, Литве, Польше, Франции, Эстонии.



Дарья Акимова