Татарстан потратит на услуги по проведению чемпионата и первенства России по триатлону в Казани 2,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На оказание услуг по подготовке и проведению чемпионата и первенства России по триатлону (дисциплина — дуатлон) в 2022 году в Казани потратят 2,5 млн рублей, информация об этом есть на сайте госзакупок.



Соревнование проводится с 6 по 9 мая 2022 года. Средства выделяются из бюджета Татарстана.

От подрядчика требуется оказать услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий: предоставить спортивные сооружения, установить сценические конструкции и фанбарьеры, обеспечить мероприятия звуком, организовать проезд и размещение судейского состава и членов оргкомитета, питание волонтеров, членов оргкомитета и делегаций и другие услуги.

Заказчик — Министерство спорта Татарстана. Подать заявку можно до 13 апреля, исполнителя определят 15 апреля.



Фото: Максим Платонов

С апреля столица Татарстана станет центром притяжения сразу четырех видов спорта, в перспективе даже пяти. После гимнастического чемпионата Казань примет национальные старты по плаванию, синхронному плаванию, триатлону.

О том, как Казань становится городом, куда стремятся спортивные федерации для проведения чемпионатов страны, читайте в статье «Реального времени».

Маргарита Головатенко