США ввели санкции против даркнет-площадки Hydra Market

Министерство финансов США внесло в свой санкционный список крупнейшую в мире даркнет-площадку Hydra Market. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Попавшая в черный список Hydra Market считается крупнейшей площадкой для торговли наркотиками и краденными данными. Американские власти считают, что руководство ею осуществлялось с территории России и других стран СНГ.

Фото: pixabay.com

В феврале ФСБ и МВД сообщили о ликвидации хакерской группировки Lurk. Информационная инфраструктура, используемая в преступных целях, нейтрализована. Злоумышленники создали вредоносную компьютерную программу Lurk, с помощью которой похищали деньги со счетов клиентов российских банков. Они получали доступ к банковским информационным системам. Следственные действия проходили в том числе и в Татарстане.



Татьяна Леухина