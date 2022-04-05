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В Белгородской области прогремел взрыв — пострадавших нет

21:59, 05.04.2022
В Белгородской области прогремел взрыв — пострадавших нет
Фото: realnoevremya.ru

В Белгородской области на территории Красногвардейского района произошел взрыв. Разрушений и пострадавших нет, заявила глава района Анна Куташова.

«На территории района все спокойно. Разрушений и пострадавших нет. Мы точно понимаем, что это не обстрел», — написала она на странице «ВКонтакте».

1 апреля на нефтебазе в Белгородской области начался пожар. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что база загорелась вследствие авиаудара с вертолетов ВС Украины, зашедших на территорию России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта из-за обстрела ВСУ нефтебазы в Белгородской области.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия

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