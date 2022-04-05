В Белгородской области прогремел взрыв — пострадавших нет

В Белгородской области на территории Красногвардейского района произошел взрыв. Разрушений и пострадавших нет, заявила глава района Анна Куташова.

«На территории района все спокойно. Разрушений и пострадавших нет. Мы точно понимаем, что это не обстрел», — написала она на странице «ВКонтакте».

1 апреля на нефтебазе в Белгородской области начался пожар. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что база загорелась вследствие авиаудара с вертолетов ВС Украины, зашедших на территорию России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта из-за обстрела ВСУ нефтебазы в Белгородской области.



Татьяна Леухина