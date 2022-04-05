В МВФ заявили, что последствия для экономики мира от пандемии и событий на Украине стали трудноразличимы

Значительные последствия для мировой экономики, вызванные пандемией COVID-19 и ситуацией на Украине, стали трудноразличимыми. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

В апреле МВФ представит доклад о перспективах развития мировой экономики. Оценки фонда будут включать оба фактора: и пандемию, и события на Украине.

Специалисты МВФ склоняются к пересмотру в сторону понижения прогнозов по темпам развития мировой экономики. По словам первого замглавы МВФ, последствия для мировой экономики от более общих сбоев и конфликта на Украине «будут весьма значительными», пишет ТАСС.

В конце марта Гопинат отмечала, что Россия обслуживает свой внешний долг, невзирая на введенные Западом санкции. Страна располагает необходимыми для этого долларовыми резервами.



Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 30 марта заявлял, что санкции Запада против России ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба.



Татьяна Леухина