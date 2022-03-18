В казанском ТЦ «Бахетле» произошла ложная пожарная тревога

В казанском ТЦ «Бахетле», расположенном на проспекте Ямашева, произошла ложная пожарная тревога. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



По данным ведомства, было получено сообщение о задымлении на кровле торгового центра. На место прибыли спасатели. Выяснилось, что на одном из этажей в помещении кухни на плите во время приготовления пищи пригорело масло. В результате инцидента никто не пострадал.

В начале недели в вытяжной трубе газовой печи одного из цехов казанского хлебозавода №3 произошло задымление. Еще до прибытия спасателей администрация предприятия эвакуировала 25 человек. Причиной задымления также стало пригорание в ходе приготовления пищи.



Диана Жиленкова