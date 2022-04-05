Москалькова: Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что между Россией и Украиной проведен обмен пленными в формате 86 на 86 человек. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, четыре сотрудника «Росатома», остающиеся на Украине, были включены в списки на обмен. Однако украинская сторона исключила их в последний момент. Кроме того, ведется работа по возвращению 90 российских дальнобойщиков с Украины.
В конце марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что Россия и Украина провели два обмена пленными. Позже министр иностранных дел страны Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером заявил, что Россия не имеет оснований рассчитывать на выполнение Украиной своих обязательств по международному гуманитарному праву.
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