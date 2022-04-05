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Ак Барс Банк запустил решение для быстрого старта бизнеса в сфере торговли

16:05, 05.04.2022

Ак Барс Банк разработал комплексное решение для быстрорастущего сегмента розничной торговли: «Ак Барс Решение 3 в 1».

Оно позволяет в одно посещение решить ключевые вопросы для розничного ретейла:

  • как удобно и выгодно принимать платежи от клиентов за товары и услуги;
  • как осуществлять быстрые расчеты с контрагентами, не затрачивая лишних средств;
  • как обеспечить исполнение требований 54-ФЗ.

    Решение включает расчетный счет с набором необходимых ежемесячных операций и возможностью бесплатного обслуживания, бесплатную корпоративную карту и онлайн-кассу с эквайрингом.

    Онлайн-касса уже зарегистрирована в налоговой и у оператора фискальных данных, а все работы по ее подготовке к работе и доставке банк берет на себя.

    Оставить заявку можно по ссылке (16+).

    ПАО «АК БАРС» БАНК

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