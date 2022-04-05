Татарстанца заподозрили в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков

Следственные органы СК России по Татарстану завели уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Заинска по статьям п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).



Следствие считает, что в январе — марте этого года подозреваемый приглашал к себе на работу в один из тату-салонов 17-летнюю знакомую, где склонял к употреблению наркотиков — марихуаны, мефедрона и гашиша. О том, что девушка употребляет наркотики, стало известно ее педагогам, и они обратились в правоохранительные органы. В ходе обыска на рабочем месте подозреваемого изъяли 16,4 грамма конопли.

Мужчина частично признал причастность к совершению преступления. Он находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что в Татарстане задержали семейную пару, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков. Супруги хранили запрещенные вещества в гаражном боксе в одном из гаражно-строительных кооперативов Казани.

Маргарита Головатенко