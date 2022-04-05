В понедельник в Казани произошло более 200 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в понедельник, 4 апреля, произошло 213 ДТП, из них три с пострадавшими: случились два столкновения и падение пассажира в автобусе.



Пять водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у еще одного водителя не было прав на управление транспортом.

В отдел полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений, сообщает ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 3 апреля, в Казани произошло 112 ДТП, впервые за долгое время обошлось без пострадавших.

Маргарита Головатенко