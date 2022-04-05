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Происшествия

В понедельник в Казани произошло более 200 ДТП

08:05, 05.04.2022
В понедельник в Казани произошло более 200 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани в понедельник, 4 апреля, произошло 213 ДТП, из них три с пострадавшими: случились два столкновения и падение пассажира в автобусе.

Пять водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у еще одного водителя не было прав на управление транспортом.

В отдел полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений, сообщает ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 3 апреля, в Казани произошло 112 ДТП, впервые за долгое время обошлось без пострадавших.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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