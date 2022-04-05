Госавтоинспекция Казани сообщила об отмене повторных постановлений по одному факту нарушения ПДД

В марте зафиксировали случаи, когда собственники автомобилей получали повторные постановления по одному и тому же факту нарушения ПДД. Это произошло из-за технического сбоя. Госавтоинспекция Казани сообщила об отмене повторных постановлений.

Собственники автомобилей при получении повторного постановления по одному и тому же нарушению ПДД должны обратиться в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по РТ для обжалования постановления. Если водитель заплатил штраф дважды, то необходимо заполнить заявление на возврат средств.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обращение можно направить через портал госуслуг РФ. Бланк заявления можно скачать во вкладке «В помощь водителю» сайта ГИБДД МВД по РТ (gibdd.tatarstan.ru), сообщили в Госавтоинспекции.

Председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков в понедельник сообщил, что в Казани в скором времени начнет работу система фотовидеофиксации «Паркон-А», установленная в городских автобусах двух автопредприятий. Она автоматически фиксирует и передает в центр фотовидеофиксации ПДД ГИБДД МВД по РТ сведения о нарушениях правил на автобусной полосе, о парковке на автобусной полосе и на остановках общественного транспорта.



Татьяна Леухина