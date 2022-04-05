Госавтоинспекция Казани сообщила об отмене повторных постановлений по одному факту нарушения ПДД
В марте зафиксировали случаи, когда собственники автомобилей получали повторные постановления по одному и тому же факту нарушения ПДД. Это произошло из-за технического сбоя. Госавтоинспекция Казани сообщила об отмене повторных постановлений.
Собственники автомобилей при получении повторного постановления по одному и тому же нарушению ПДД должны обратиться в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по РТ для обжалования постановления. Если водитель заплатил штраф дважды, то необходимо заполнить заявление на возврат средств.
Обращение можно направить через портал госуслуг РФ. Бланк заявления можно скачать во вкладке «В помощь водителю» сайта ГИБДД МВД по РТ (gibdd.tatarstan.ru), сообщили в Госавтоинспекции.
Председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков в понедельник сообщил, что в Казани в скором времени начнет работу система фотовидеофиксации «Паркон-А», установленная в городских автобусах двух автопредприятий. Она автоматически фиксирует и передает в центр фотовидеофиксации ПДД ГИБДД МВД по РТ сведения о нарушениях правил на автобусной полосе, о парковке на автобусной полосе и на остановках общественного транспорта.
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