Пентагон заявил об отсутствии независимого подтверждения событий в Буче

США не располагают независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения украинского города Буча. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

— Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче... Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Генпрокуратура России уже сообщила о начале проверки распространяемых в интернете публикаций о ситуации в городе Буче Киевской области Украины. В ведомстве подчеркнули, что распространяемые украинской стороной лжесвидетельства — очередная провокация и циничная ложь.



Министерство обороны РФ вчера назвало очередной провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области Украины. В военном ведомстве заявили, что за время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом окраины города обстреливались украинскими войсками.



Татьяна Леухина