Голикова: Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами

У российских регионов есть ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами. Об этом заявили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений, введенных рядом иностранных государств, принято два федеральных закона. Они упрощают разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в России ввели ответственность оптовиков за сбои при поставке препаратов в аптеки, упростили закупки регионами и медицинскими организациями у единственных поставщиков, увеличили сумму по котировкам на медицинские изделия, передает «РИА Новости».

На минувших выходных министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что в Татарстане товарные запасы лекарственных препаратов по бюджетным закупкам на текущей неделе увеличили, они составляют от 2,6 до 5,2 месяца на сумму 4,8 млрд рублей. В аптечных сетях есть необходимый ассортимент медикаментов.



Татьяна Леухина