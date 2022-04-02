Минэкономики Татарстана: в аптечных сетях есть необходимый ассортимент медикаментов

В Татарстане товарные запасы лекарственных препаратов по бюджетным закупкам на текущей неделе увеличили и составляют от 2,6 до 5,2 месяца на сумму 4,8 млрд рублей. Сейчас в аптечных сетях имеется необходимый ассортимент медикаментов, заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ.

Для обеспечения бесперебойного функционирования предприятий, в том числе системообразующих организаций, важнейшим вопросом является импортозамещение.

Сейчас агентство по государственному заказу модифицировало каталог предложений по замещению импортной продукции. Всего за неделю выявили более 3,4 тыс. новых позиций импортной продукции и свыше 9 тыс. предложений по их замещению, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева заявила, что ГУП «Таттехмедфарм» закупило для лечебных учреждений Татарстана лекарственных препаратов на 3,5 млрд рублей. Сами они обеспечены необходимыми для лечения пациентов запасами на срок от одного до трех месяцев.

Вчера Росздравнадзор сообщил о снижении ажиотажного спроса на лекарства. Обстановка на рынке лекарств в стране постепенно нормализуется. Мониторинг наличия препаратов в аптеках продолжается.



Татьяна Леухина