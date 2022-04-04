В 2022 году в Татарстане на поддержку бизнеса, пострадавшего от санкций, направят 4,5 млрд рублей

В 2022 году в Татарстане на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за санкций Запада, направят 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина республики.

Из бюджета Татарстана на это будет выделено 1,23 млрд рублей, остальное — из Фонда поддержки предпринимательства и Гарантийного фонда республики. Малому и среднему бизнесу предоставят льготные микрозаймы и займы, поручительства, субсидирование затрат по уплате процентных ставок и поддержку экспортно ориентированных субъектов МСП.

Отмечается, что одной из самых востребованных мер в 2022 году и в пандемию коронавируса стало льготное финансирование. Также самозанятым выдавались субсидии до 200 тысяч рублей на покупку расходных материалов, сырья и комплектующих.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по итогам 2021 года количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составило свыше 780 тысяч человек. В общей сложности в период действия специального налогового режима татарстанские самозанятые заработали 40,6 млрд рублей.

Дарья Акимова