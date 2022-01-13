Доходы самозанятых Татарстана превысили 40 млрд рублей

Фото: Илья Репин

В Татарстане по итогам 2021 года количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составило свыше 780 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ.

Кроме того, в республике возросло число плательщиков «Налога на профессиональный доход». Поднялся и их валовой суммарный доход. В общей сложности в период действия специального налогового режима татарстанские самозанятые заработали 40,6 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

В прошлом месяце сообщалось, что в Казани за 2021 год самозанятыми зарегистрировались больше 55 тысяч человек. С начала прошлого года количество самозанятых увеличилось на 70%.



Диана Жиленкова