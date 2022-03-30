Эксперты КФУ рассказали, какую погоду ждать в Татарстане в апреле и мае

Фото: Максим Платонов

Как бы ни оправдывались сегодня коммунальщики и ни говорили, что зима была «особенно холодной», в действительности зима в Татарстане оказалась теплой, средняя температура была выше нормы на целых два градуса. Об этом на пресс-конференции сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

По его словам, февраль вообще был «единой волной тепла», и Казань в итоге впервые оказалась на положении Ростова-на-Дону, находящегося гораздо южнее столицы Татарстана: для него подобные температуры в феврале как раз норма. С другой стороны, март, напротив, выдался с аномально низкими температурами, в среднем он оказался холоднее на полтора градуса ниже нормы.

— В этом году суровых морозов зимой не было, минус 23 градуса была минимальная температура. Три раза наблюдались волны холода. Но скоро мы забудем вообще, что такое «суровая российская зима». Есть тенденция в сторону уменьшения низких температур для зимы, — заявил эксперт.

Высота снежного покрова в итоге достигла 71 см, после чего постепенно в феврале он начал стаивать, достигнув к сегодняшнему дню 44 см, что все равно выше нормы на 10 см. Самыми богатыми на осадки оказались январь и февраль, в первом случае их норма была превышена на 30%, во втором — вообще в два раза. Март, напротив, стал одним из самых засушливых месяцев за всю историю наблюдения. Влажность в среднем не превышала 60% при норме в 75%.

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев заявил, что в апреле в Татарстане ожидается температура выше нормы на 1—1,5 градуса. Восточные районы республики при этом могут недобирать осадков.

Фото: realnoevremya.ru

Май для Татарстана будет по погоде в пределах нормы, со средней температурой в 13,5 градуса по Цельсию и осадками в 40—45 мм. Таким же «нормальным» окажется и июнь с температурой в среднем выше 17 градусов и большими ливневыми осадками в 60—65 мм.

— Июль — нехорошо… Ниже климатической нормы [в среднем обычно 20 с небольшим градусов]. А 12 лет назад температура была вообще в среднем 26,5 градуса. Но прогноз июля холодный дает. Август — в пределах нормы. Средняя температура — 17 градусов, как в июне, осадков — 60 мм, — рассказал Переведенцев.

При этом, напротив, сентябрь в Татарстане будет жарким и с недобором осадков — со средней температурой в целом около 11 градусов выше нуля.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 1 апреля, и в субботу, 2 апреля, в республике выпадет снег, в том числе мокрый, будет дождь. Ожидается сильный ветер, ночью и утром местами возможна кратковременная метель.



Сергей Афанасьев