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Мишустин: в России пенсию по инвалидности будут назначать автоматически

15:21, 04.04.2022 1
Мишустин: в России пенсию по инвалидности будут назначать автоматически
Фото: wikipedia.org

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пенсия по инвалидности в стране будет назначаться автоматически. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подача заявлений теперь не потребуется.

Фото: pixabay.com

В феврале Мишустин рассказал, что упрощенный порядок установления инвалидности в России продлили до 1 июля 2022 года. Гражданам не нужно будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или получить ее впервые.

Дарья Акимова
Общество

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