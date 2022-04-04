Мишустин: в России пенсию по инвалидности будут назначать автоматически

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пенсия по инвалидности в стране будет назначаться автоматически. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подача заявлений теперь не потребуется.

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В феврале Мишустин рассказал, что упрощенный порядок установления инвалидности в России продлили до 1 июля 2022 года. Гражданам не нужно будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или получить ее впервые.



Дарья Акимова