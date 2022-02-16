Правительство продлевает упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля

Фото: Олег Тихонов

Упрощенный порядок установления инвалидности продлили до 1 июля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.



Так, гражданам не нужно будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или получить ее впервые. Эта мера избавит людей от хождения по инстанциям в условиях сложной эпидемиологической обстановки, отметил премьер-министр.

Решение в том числе касается лиц, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания. Мишустин сообщил, что правительство продолжит совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными.

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Ранее упрощенный порядок назначения инвалидности продлевали до 1 марта 2021 года. Его ввели из-за распространения коронавируса.

Маргарита Головатенко