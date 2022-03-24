В Казани увековечили память артистов Халиля и Исламии Махмутовых

14:40, 24.03.2022 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь народного артиста Татарстана Халиля Махмутова и заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана Исламии Махмутовой. Мемориальную доску установили на фасаде дома по ул.Жуковского, 9, где в последние годы жизни проживала семейная чета.


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