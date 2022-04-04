В Казани продлено ограничение движения по улице Ново-Песочной

Фото: Олег Тихонов

В Вахитовском районе Казани продлили ограничение на участке по улице Ново-Песочной. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Проезд будет закрыт на участках дороги возле дома №40 по улице Ново-Песочной (здание Арбитражного суда Татарстана) до 3 мая 2022 года. До этой же даты частично ограничили движение напротив дома №87 по улице Спартаковской и в месте пересечения с улицей Суконной.

Отмечается, что это связано с работами по выносу водопровода с территории земельного участка.

Фото: realnoevremya.ru

Изначально движение на этом участке планировалось ограничить со 2 марта по 2 апреля. Кроме того, с 29 марта по 10 апреля возле домов №145а и №149 по улице Фучика для движения транспорта и пешеходов полностью закроют проезд и тротуар, частично — проезжую часть.



Дарья Акимова