В Казани ограничат движение по улице Фучика из-за строительство метрополитена

В Казани временно ограничат движение на нескольких участках дороги по улице Фучика. Это связано с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена.

С 29 марта по 10 апреля возле домов №145а и №149 для движения транспорта и пешеходов полностью закроют проезд и тротуар, частично — проезжую часть.

С 11 апреля по 21 апреля полностью перекроют движение по тротуару и частично по проезжей части возле дома №151. С 22 апреля по 3 мая нельзя будет пройти возле дома №155, частично проезд будет закрыт со стороны ул.Фучика и ул.Минской.

С 4 по 13 мая для движения закроют участок проезжей части возле дома №108 по ул.Фучика. С 14 по 19 мая перекроют частично проезжую часть в направлении движения от ул.Ноксинский спуск в сторону ул.Минской, сообщается на сайте мэрии Казани.



Татьяна Леухина