«Колумбайн»* внесен в официальный перечень террористических и экстремистских организаций в России

Движение «Колумбайн»* было внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росфинмониторинг.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: 1. Колумбайн* (международное молодежное движение «Колумбайн»*)», — говорится в перечне.

Фото: Максим Платонов

Верховный суд России признал террористическим и запретил в стране движение «Колумбайн»* в начале февраля. Административный иск направляла Генеральная прокуратура. По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, это движение повлияло на Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая 2021-го стрельбу в казанской гимназии №175. Бастрыкин считает, что из-за того, что этот факт сразу не учли, стрелок был признан невменяемым.



*организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ



Дарья Акимова