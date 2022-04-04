В Казани остаются все международные гостиничные бренды

В Казани остаются все международные гостиничные бренды, сообщили сегодня в Комитете по развитию туризма.



В марте этого года уровень средней загрузки гостиниц достиг 52%, тогда как в 2019 году этот показатель был на уровне 53%. То есть столица Татарстана вернулась к допандемийным показателям:

— Несмотря на пандемию, все ограничения, мы удержали планку в 3 млн туристов, все для того, чтобы в этом год вырасти, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: kzn.ru

К тому же, в городе расширили линейку экскурсионных маршрутов. Появился маршрут «Нео Казань» по самым современным объектам города (бульвар «Белые цветы», Национальная Библиотека РТ, выставочное пространство Ak Bars Retro Cars), а еще «Казань откройся!» — маршрут по нестандартным фотоместам, например таким, как двери домов XIX-XX веков. Экскурсия стартует с 11 мая.

На третий квартал этого года откладываются такие мероприятия, как «Звезды гостеприимства», «Ночной Велофест», гастрономический фестиваль «Вкусная Казань».

Фото: kzn.ru

3% жителей России планируют отправиться в путешествие в столицу Татарстана. Женщины думают о путешествии в Казань чаще мужчин (5% против 2%).

В России обнулили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц и других средств размещения. Соответствующий закон, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, уже вступил в силу.

Маргарита Головатенко