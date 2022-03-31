Исследование: 3% россиян хотят посетить Казань

Фото: Максим Платонов

3% жителей России планируют отправиться в путешествие в столицу Татарстана. Причем женщины думают о путешествии в Казань чаще мужчин (5% против 2%). Об этом сообщает сервис SuperJob.

Согласно результатам опроса, 24% россиян мечтают посетить озеро Байкал, 12% — Горный Алтай, а 11% хотят отправиться на Камчатку. О поездке в Санкт-Петербург и Крым думает каждый десятый житель страны.

Фото: Максим Платонов

7% опрошенных хотели бы путешествовать по Карелии, 6% — по Калининграду и Сочи. А каждый двадцатый (5%) намерен посетить Владивосток или Приморский край. 4% россиян думают о путешествии в Москву, на Сахалин и Курильские острова.

Замыкают список популярных туристических направлений Золотое кольцо, Северный Кавказ, Уральские горы и Краснодарский край.

Мужчины чаще женщин мечтают отправиться на Камчатку и в Арктику. А женщины предпочитают путешествие на Байкал, в Санкт-Петербург, Калининград и города Золотого кольца.

Сегодня стало известно, что Татарстан стал одним из направлений для отдыха в рамках чартерной программы на весенне-летний период 2022 года. Также в список направлений попали Чечня и Дагестан, Калининградская и Тюменская области, Алтай, Карелия, Байкал, Камчатка и Сахалин.

Диана Жиленкова