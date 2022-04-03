В Китае обнаружили новый вариант «омикрона»

В городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу обнаружили новый подвариант штамма «омикрон» BA.1.1. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное издание.

Новый вариант выявили 28 марта, после чего ученые провели секвенирование генома. Они не обнаружили высокогомологичных последовательностей генома вируса.

О новом штамме можно узнать больше чуть позже, после дополнительных исследований и анализов. «Омикрон», напомним, выявили в Ботсване и Южно-Африканской республике в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов утверждал, что в России новая волна заболеваемости коронавирусом начнется через месяц. Причиной станет распространение штамма BA.2 «стелс-омикрон», активно циркулирующего в других странах.

На этой неделе специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович обращала внимание, что, по словам некоторых экспертов, «омикрон» может стать последним штаммом коронавируса.



Татьяна Леухина