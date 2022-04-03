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Премьер Грузии заявил, что страна не будет вводить санкции против России

17:20, 03.04.2022
Премьер Грузии заявил, что страна не будет вводить санкции против России
Фото: pixabay.com

Руководство Грузии не будет вводить экономические санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти действуют исходя из национальных интересов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Никто не сможет переубедить его поменять позицию по этому вопросу, приводит «РИА Новости» слова премьера.

Фото: commons.wikimedia.org

— Введение экономических санкций с нашей стороны не произойдет, и я хочу еще раз пояснить, что этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа, — заявил Гарибашвили.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил мнение, что, введя санкции против президента России Владимира Путина, западные страны вышли за пределы разумного.

Вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий усомнился в том, что антироссийские санкции действуют. Доказательством этого служит курс рубля, который возвращается к уровню до начала спецоперации России на Украине.

Татьяна Леухина
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