В Казани появится школа по фехтованию олимпийского резерва

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выделят 11 млн на разработку проектной и рабочей документации строительство здания школы по фехтованию олимпийского резерва в Казани. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГИСУ Татарстана. Тендер включает в себя выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, с получением всех необходимых согласований, положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

Ранее депутат Госдумы России от Татарстана Ольга Павлова предложила создать кафедру фехтования в татарстанской академии спорта. Инициатива прозвучала на пресс-конференции в республиканской спортивной школе олимпийского резерва по фехтованию, которую посетили участники олимпийской команды.



Ольга Шагиева