В феврале в Татарстане родились более 2,8 тысячи детей

Фото: Ринат Назметдинов

В феврале текущего года в Татарстане родились 2 820 детей. Это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (2 883 ребенка). Такие данные приводит Росстат.

Также в республике повысилась смертность. В феврале 2022 года зарегистрировано 4 575 смертей, а годом ранее — 3 859. Летальность возросла на 18,6%.

Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, за указанный период в Татарстане родилось больше всего детей по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа (ПФО). Меньше всего новорожденных зарегистрировано в Мордовии — 380 детей. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Нижегородской области (5 096), менее всего — в Мордовии (967).

В Татарстане возросло и число зарегистрированных браков. В феврале этого года в республике заключили 1 516 браков, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 336).



Диана Жиленкова