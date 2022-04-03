В феврале этого года в Татарстане заключили более 1,5 тысячи браков

Фото: Максим Платонов

В феврале этого года в Татарстане заключили 1 516 браков. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 336). Такие данные приводит Росстат.

Количество разводов в республике уменьшилось. В феврале этого года зарегистрировали 1 013 разводов, а годом ранее — 1 080. Показатель снизился на 6,2%.

Фото: Максим Платонов

Больше всего браков в Приволжском федеральном округе (ПФО) было заключено в Башкирии (1 575). Здесь же зафиксировано и наибольшее количество разводов (1 076). В Кировской области меньше всего браков (416), в Мордовии — разводов (159).

Недавно в МФЦ Татарстана прекратили прием заявлений по заключению брака. Теперь подавать документы о регистрации брака и его расторжении можно только в отделы Управления ЗАГС.

Диана Жиленкова