В Ростуризме сообщили, что почти 120 тысяч туристов вернулись из-за рубежа в Россию

Фото: Максим Платонов

За последние несколько недель в Россию вывезли почти 120 тысяч туристов, которые испытывали трудности с возвращением на родину. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, из них около 90 тысяч человек — это организованные туристы, которые путешествовали через туроператоров. Вернулись в Россию и практически все самостоятельные туристы.

Фото: Максим Платонов

Руководитель Ростуризма добавила, что массовая проблема решена. За рубежом могут оставаться единицы. Их возвращением занимаются Росавиация, Ростуризм и авиакомпании, передает ТАСС.



Напомним, для российских самолетов воздушное пространство закрыл ряд стран, среди которых Франция, США, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия и другие. В качестве ответной меры Россия закрыла небо для 27 государств.

Диана Жиленкова