В Челнах на ярмарки завезли более 10 тонн сахара и более 20 тонн муки, соли и круп

В Набережных Челнах на ярмарки завезли свыше 10 тонн сахара и более 20 тонн муки, круп и соли. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Ярмарки прошли на набережной Габдуллы Тукая, территории ипподрома и агропромышленного парка «Южный». На них завезли 182 тонны сельскохозяйственной продукции на сумму более 18 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На ярмарочных площадках представили продукцию сельхозпроизводителей Агрызского, Актанышского, Мамадышского, Мензелинского, Менделеевского, Сармановского, Тукаевского и других муниципальных районов. Следующие ярмарки состоятся 9 апреля.



Ранее глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров сообщал, что в Татарстане по итогам первого дня проведения сельскохозяйственных ярмарок было реализовано около 100 тонн сахара.

Татьяна Леухина