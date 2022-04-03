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Для экспортеров Татарстана открыли набор заявок для участия в выставках в дружественных странах

03:32, 03.04.2022
Для экспортеров Татарстана открыли набор заявок для участия в выставках в дружественных странах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанские экспортеры могут принять участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территориях дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Так, с 13 по 15 мая в Ереване пройдет выставка «Строительство и интерьер 2022», 18—20 мая международная выставка «Здравоохранение» состоится в Алма-Ате.

С 18 по 20 мая в Ташкенте пройдет 24-я Международная выставка и конференция «Нефть и газ Узбекистана — OGU 2022».

В начале марта Минэкономики Татарстана сообщило, что в этом году предприниматели республики смогут бесплатно получить услуги по сертификации бизнеса, ведению бухгалтерии, выходу на маркетплейсы, оплате участия в деловых выставках, услуги для сельхозпроизводителей.

Татьяна Леухина
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