В Татарстане начался прием заявок на бесплатные услуги для бизнеса

В этом году предприниматели Татарстана могут бесплатно получить услуги по сертификации бизнеса, ведению бухгалтерии, выходу на маркетплейсы, оплате участия в деловых выставках, услуги для сельхозпроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Услуги предоставляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Заявку можно подать в региональный центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Минэкономики РТ.

Заявку на сертификат соответствия производимой продукции необходимо подать до 1 апреля.

Заявку на ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовку и сдачу отчетности, кадровое администрирование и расчет заработной платы — до 1 июля.

Заявку на выход на маркетплейсы — до 1 июля.

Заявку на услугу по осеменению коров — до 1 сентября.

Заявку на оплату участия в деловых выставках — до 1 сентября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все заявки оформляются только в электронном виде на Цифровой платформе МСП.РФ.



В среду стало известно, что в Татарстане на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 29,4 млрд рублей. Большую часть из них предоставит федеральный бюджет — 19,1 млрд рублей, еще 10,3 млрд рублей добавят из республиканского бюджета.



Татьяна Леухина