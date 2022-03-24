Минздрав Татарстана: рисков дефицита лекарств в настоящий момент нет

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

ГУП «Таттехмедфарм» закупило для лечебных учреждений Татарстана лекарственных препаратов на 3,5 млрд рублей. Сами они обеспечены необходимыми для лечения пациентов запасами на срок от одного до трех месяцев. Об этом сегодня рассказала заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

По ее словам, сейчас по заключенным уже контрактам с предприятиями, производящими лекарственные препараты, власти Татарстана отрабатывают вопрос с контрагентами, чтобы ускорить поставки. Ряд поставщиков уже пообещал отгрузить лекарства раньше утвержденного графика поставки.

— Большая часть поставщиков откликнулась и будет отгружать препараты приоритетно, — сообщила она.

Во-вторых, по ряду льготных программ, в частности, в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, направленной на минимизацию рисков повторных сосудистых катастроф пациентам после серьезных оперативных вмешательств, инфаркта миокарда, инсульта — запасы тоже имеются (по разным позициям — от трех месяцев до трех лет).

— Препараты есть, в том числе импортные. Что касается региональной льготы, запасы у нас в республике составляют от 3,5 месяцев до 4,5 месяцев. Поставки идут планомерно. Сейчас проводятся процедуры по закупке препаратов на второе полугодие 2022 года, — заявила Яркаева.

К уже существовавшим до введения санкций мерам в Татарстане, в частности, ежемесячному мониторингу наличия необходимых лекарственных препаратов как в госпитальном сегменте, так и розничном добавился уже ежедневный мониторинг ассортиментного минимума (в него входит 51 международное непатентованное наименование, которое может быть представлено в десятках тысячах различных брендах и упаковках — прим. ред.) в каждой аптеке каждого муниципального района Татарстана, заявили в Минздраве.

— Да, сегодня, говорят, отсутствует, например, препарат «Ранитидин», но есть «Фамотидин» и «Омепразол», которые его вполне заменяют, — объяснила чиновник.

Сергей Афанасьев