В КФУ открыли пункт приема вещей для переселенцев из ДНР и ЛНР

Кафедра связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ совместно с «Лигой студентов РТ» открыла пункт сбора вещей для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Студенты и сотрудники КФУ могут приносить предметы первой необходимости в деканат кафедры связей с общественностью и прикладной политологии (ЦИТ, ул. Професора Нужина, 1/37, кабинет 108).

Фото: Максим Платонов (архив)

Пункт сбора будет работать до 1 апреля, в будние дни с 9.00 до 17.00. Желающие могут принести: одноразовую посуду, стаканы, кружки ложки, вилки; маски для лица, санитайзеры/антисептики; мусорные пакеты; продукты с длительным сроком хранения; полотенца бумажные, салфетки бумажные, туалетная бумага, влажные салфетки, средства женской гигиены и другое.



Ранее заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина заявила, что в Татарстан прибыло более 50 детей из Донецкой и Луганской народных республик.

Правительство РФ ранее утвердило постановление о распределении по регионам страны более 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших их. Ожидается, что в Татарстан прибудут 1 020 человек.

Татьяна Леухина